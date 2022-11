L'Informatiu - 11/11/2022 | RTVE Catalunya

La proposició de llei per eliminar el delicte de sedició i substituir-lo pel de desordres públics agreujats ja està registrada al Congrés. Ho han fet aquest matí el PSOE i Unides Podem. Des de la Moncloa ho justifiquen per homologar la legislació espanyola a la de la majoria de països europeus. La Generalitat ho valora com un pas important, però en demana més.

Amb aquesta reforma del codi penal, s'elimina el delicte de sedició que preveia penes de fins a 15 anys de presó i inhabilitació pels càrrecs públics. A més, es modifica el delicte de desordres públics que passa a ser desordres públics agreujats amb penes màximes de 5 anys de presó i 8 d'inhabilitació.

El president de la Generalitat qualifica aquesta reforma de pas importantíssim. Però assegura que l'objectiu és continuar negociant amb les esmenes que s'obriran a partir d'ara. Des de Junts afirmen que només es tracta d'un canvi de nom del delicte de sedició per continuar perseguint l'independentisme. Al llarg del matí, s'han anat pronunciant la resta de partits. PP, VOX i Ciutadans rebutgen aquest canvi legislatiu.

Tripulants de cabina de Vueling de tot Espanya s'han manifestat avui a l'aeroport del Prat de Barcelona, la principal base de la companyia. Reclamen millores salarials, diuen, ajustades a la inflació