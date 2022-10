L'Informatiu - 11/10/2022

El nou Govern ja ha celebrat la primera reunió al Palau de la Generalitat. Ha estat just després de l'acte de presa de possessió. Aragonès insta als consellers a generar grans consensos sobretot pensant en els pressupostos. Junts contradiu Aragonès. Assegura que la composició del nou Govern demostra que la seva aposta no és la independència. I sobre els pressupostos que va presentar el seu conseller, ja avancen que no són els que farien si el seu partit governés sol. Socialistes i comuns descarten una moció de censura o eleccions. Diuen, però, que el nou govern és feble, que necessita aliances... i per això mantenen la predisposició a negociar els pressupostos. Detingut el presumpte autor de l'apunyalament mortal de diumenge passat a les Borges Blanques. La pandèmia ha provocat que disminueixin les donacions de sang. S'ha reduït el nombre de donants, les reserves se'n ressenten i per això el Banc de Sang fa una crida perquè recuperem l'hàbit.