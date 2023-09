L'Informatiu 2 - 11/09/2023 | RTVE Catalunya

Retrets entre l'independentisme previs a la manifestació de l'ANC convocada per aquesta tarda.

Els socialistes fan valdre que s'ha obert un nou camí, diuen, d'entesa i convivència a Catalunya. VOX, PP i Cs, que no han participat en cap acte de la Diada, es miren de reüll les negociacions. Feijóo anuncia una ofensiva judicial si el Govern acorda una llei d'amnistia.

Dol pels 4 joves envestits per un tren de Rodalies a Montmeló. Són tres noies de 22 i 19 anys i un altre noi de 21. Dues de les víctimes venien de Madrid i les altres des de Barcelona a un festival de música electrònica que se celebrava a l'altra banda de les vies. Van creuar per un punt no autoritzat.

La Federació Espanyola inicia el procés electoral per escollir nou president.

L’Escolania de Montserrat ha estrenat el primer cor mixt, es diu Schola Cantorum i el formen 28 NOIS i NOIES d'entre 17 i 24 anys. Un cor de cambra dirigit pel sotsdirector musical de la institució Pau Jorquera.