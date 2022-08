La sequera extrema deixa pràcticament sense aigua el Congost de Mont-rebei. Les muscleres del Delta de l'Ebre registren la pitjor collita en dècades. Els llobarros i les orades també moren ofegats al mar per les altes temperatures de l'aigua.

Amb la nova normativa de regulació de l'aire condicionat, al Parador de Vic conviuen en un mateix recinte fins a tres temperatures diferents. Els comerços veuen complicat instal·lar portes automàtiques abans del 30 de setembre, com marca el pla d'estalvi energètic. Molts instal·ladors estan de vacances i els materials també escassegen.

La Policia Nacional deté un home per amenaces de mort i per delicte d'odi cap al col·lectiu LGTBI. No és la verola del mico: és neurofibromatosi. Torna el concurs de guarniments a la festa major de Gràcia.