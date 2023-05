L'Informatiu - 11/05/2023 | RTVE Catalunya

En el Consell de Ministres també s'ha decidit regular la feina a l'exterior en condicions de calor extrema.

La sequera colpeja amb força el camp. La sequera compromet els aliments frescos i la disminució de la producció encareix el cistell de la compra. En aquest context, l'aprofitament és clau. El Congrés ha donat llum verda a la llei contra el malbaratament, que, igual que la catalana, preveu sancions.

Desplegament policial al barri de la Bonanova per les dues manifestacions de caràcter contrari convocades per aquesta tarda. Una és dels veïns contraris als okupes de les cases El Kubo i La Ruina... i l'altra, anunciada pels mateixos okupes. Els Mossos hi han previst un dispositiu de màxims

14 primícies, 3 d'elles mundials, i més de 30 marques que presenten nous models. És el que els amants dels cotxes trobaran a l'Automobile Barcelona, enguany amb el vehicle elèctric com a protagonista.

346.000 persones el van seguir per televisió. Un programa que ha tingut prop de 200.000 visualitzacions a xarxes.