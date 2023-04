L'Informatiu 2 - 11/04/2023

Venen mesos difícils per fer front a la sequera. El Govern demana màxima responsabilitat a tothom perquè no és una situació excepcional sino que la manca d'aigua ja serà habitual. El President reconeix que és el problema més greu i més urgent al que fan front i busquen solucions.

El President de la Generalitat vol que a principis de l'any vinent l'Estat tingui sobre la taula una proposta catalana sobre un referèndum pactat. Després de les municipals convocarà els partits a una taula per consensuar-ho. Aragonès haurà d'esforçar-se perquè, a hores d'ara, els partits no ho veuen amb bons ulls.

Ja es pot presentar la declaració de la renda, s'ha obert el termini per fer-ho per internet. Més de 500.000 de contribuenbts ja ho han fet. Al maig es podran demanar les cites per fer-ho per telèfon o presencialment.

Dilluns que ve, Joan Laporta compareixerà per donar explicacions sobre el Cas Negreira.