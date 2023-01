L'Informatiu - 11/01/2023 | RTVE Catalunya

El detingut està acusat de matar la seva parella, d'esquarterar-la i enterrar-la. La Guàrdia Civil l'ha traslladat des de la presó fins aquí per fer un registre en un pis de la seva propietat. Busquen més proves que l'incriminin. Continua la reunió al Ministeri de l'Interior amb els cossos policials per analitzar tots els crims masclistes... La Fiscal contra la violència sobre la dona alerta de l'escassa protecció que reben les víctimes durant i després de la tramitació de les denúncies. La jutgessa que porta el cas de les violacions en grup de Castelldefels ha pres avui declaració a una de les víctimes. Hi ha cinc acusats d'agredir sexualment, almenys, tres dones. Demà entra en vigor la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació. Reforma que afecta de ple els líders independentistes condemnats pel Procés. Els populars, en canvi, avisen que si governen, ho revertiran... I carreguen contra els qui acusaven el PP de mentiders i catastrofistes quan van vaticinar una revisió de penes. El magistrat progressista Cándido Conde-Pumpido ha estat escollit nou president del Tribunal Constitucional.