Aquests dies toca ser prudents perquè aquestes altes temperatures disparen el risc d'incendi, que ja és alt a bona part del territori i molt alt en algunes zones del centre i de l'àrea Metropolitana. És per això que els Agents Rurals activen el Pla Alfa en nivell 2 de 3. Activada l'alerta per onada de calor. Els pròxims deu dies tindrem una calor intensa i sostinguda. Amb temperatures fins a 10 graus per sobre de l'habitual. El risc d'incendi és alt a tot Catalunya. Protecció Civil preveu que estaran atapeïdes com fa anys que no passava. D'aquí, diuen, la importància de conscienciar dels riscos de banyar-se al mar. En el que portem d'estiu, 6 persones han mort ofegades al litoral català. Pere Aragonès pressiona Laura Borràs perquè deixi la presidència del Parlament. Apuja el to i assegura que, si fos d'Esquerra, ja no estaria al càrrec. Borràs i Junts, però, es mantenen que no s'apartarà. Socialistes i comuns l'insten a posar per davant la institució. Xavi ja disposa de tota la plantilla en la segona setmana d'entrenaments del Barça. S'han incorporat els darrers internacionals mentre el club espera tancar aquesta setmana amb Dembélé el seu nou contracte. El francès ja és a Barcelona amb la intenció de quedar-se i signar per dues temporades.