L'Informatiu - 10/10/2022

Pere Aragonès enceta una nova etapa en un Govern en solitari. Després del tsunami amb els socis, recupera certa normalitat: reunió ordinària de l'Executiva republicana i trobada amb l'equip de confiança del president. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat fa uns minuts el cessament dels consellers de Junts i el nomenament dels nous membres del Govern. El nou Govern no té per si mateix força al Parlament, amb 33 escons, i amb Junts a l'oposició, Esquerra haurà de sumar suports per governar. El primer escull que ha de superar és la votació dels pressupostos. Sindicats i patronal consideren que seria un error prorrogar pressupostos. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una entrevista al Cafè d'Idees demana generositat i responsabilitat a Junts. La ministra de Transports garanteix voluntat de diàleg amb la Generalitat. I ofereix "mà estesa" tant al president Aragonès com al nou conseller de Territori. Identificar els símptomes que provoquen l'ansietat o la depressió ajuda a saber d'on venen. I per això parlar de salut mental, i no només avui que és el Dia Mundial, és clau per prevenir i saber gestionar els trastorns. Que referents com esportives d'elit expliquin el seu cas dona visibilitat a les malalties. A la cantant Silvia Perez Cruz l'han guardonada amb el Premi Nacional de les músiques actuals.