Llibertat per a 3 dels 6 detinguts per una presumpta agressió sexual en grup a La Barceloneta la matinada de divendres. Els altres 3 han de passar a disposició judicial. La noia va denunciar els fets aquest dissabte després de rebre l'alta a l'hospital, on va ingressar amb una intoxicació etílica. S'investiga si és un cas de submissió química.

El risc d'incendi continua elevat o moderat a 26 comarques catalanes. Tot i que el perill ha deixat de ser extrem a l'Empordà i s'han reobert els accessos als parcs naturals, els agents rurals demanen prudència.

Més de 500 piscines s'omplen avui pel Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Iniciativa solidària per recaptar fons per a la recerca sobre la malaltia i l'acompanyament als afectats, unes 9 mil persones a Catalunya. Com cada any s'han mullat polítics, esportistes i artistes.

Entre un 2 i un 3% de la població té psoriasi. Que els pacients destapin les lesions que la malaltia els ha deixat a la pell és l'objectiu de la campanya d'estiu "Destapa't 2022".

Alexia Putellas ja és a casa. Comença el compte enrere de la seva recuperació del trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre que va patir en un entrenament previ al debut d'Espanya a l'Eurocopa. El proper pas serà anunciar quan passa pel quiròfan.