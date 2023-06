L'Informatiu - 10/06/2023

Yolanda Díaz defensa la coalició amb Podem, l'endemà de registrar-la, i agraeix el gest a la quinzena de forces polítiques que ho han fet possible. La formació morada situa Lilith Verstringe quarta per Barcelona i critica el veto a Irene Montero. Pedro Sánchez considera "positiva" la coalició de Sumar. Ho ha dit en un Comitè Federal del PSOE sense García-Page ni Lambán, molestos per la confecció de les llistes socialistes.

A Catalunya, Esquerra anuncia que Teresa Jordà serà la número dos per Barcelona, cosa que obligarà a canviar el Govern de la Generalitat per substituir l'actual consellera d'Acció Climàtica. La CUP es presentarà a les eleccions i aposta per la continuïtat amb Albert Botran i Mireia Vehí, mentre que Junts suma Demòcrates i Moviment d'Esquerres a les seves llistes.

Berga penja el cartell de complert per la Patum. Hotels i resturants estan al 100%. Això fa content al sector hostaler però no tant als veïns, que es queixen de massificació. També plens estan campings i cases rurals catalans a dues setmanes de Sant Joan. La revetlla és una de les dates en què més facturen.

Manchester City i Inter de Milà disputen aquesta nit, en directe per La 1, la final de la Lliga de Campions de futbol.