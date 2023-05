L'Informatiu 2 - 10/05/2023

La Moncloa prohibirà treballar a l'aire lliure quan hi hagi alerta taronja o vermella per altes temperatures. És una de les mesures que aprovarà demà un Consell de Ministres extraordinari dirigit també a pal·liar la manca d'aigua per l'extrema sequera. Algunes piscines comunitàries considerades refugis climàtics, s'omplen amb aigua de mar. El desbrossament és clau per evitar la propagació dels incendis forestals.

Cada dia a Espanya hi ha 200 intents de suïcidi. Intervenir per frenar-los és una de les tasques més complexes que afronta el personal d'emergències. Hem acompanyat a Mossos i Bombers en la primera formació conjunta.

Augmenta la població que viu de lloguer a Barcelona. I el que crida l'atenció és que cada cop són més grans.

Ens acostem a l'Hospitalet de Llobregat per saber com afronta la cursa per les municipals. És la segona ciutat amb més habitants de Catalunya.