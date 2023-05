L'Informatiu - 10/05/2023 | RTVE Catalunya

L'escenari ha estat el Círculo de Bellas Arts de Madrid, i sense cap representant del Govern. L'acord fixa un augment dels salaris d'un 10% en tres anys. Serà esglaonat. El primer 4 % de pujada dels sous s'aplicarà ja aquest any. El 2024, un 3 % més, i el 2025, el 3 % restant. La mesura mira de pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu... per això també s'acorda que si apugen els preus, els sous es puguin incrementar en un 1 % addicional en funció de la inflació.

Els agents socials reivindiquen el seu rol per arribar a acords, per això en aquest cas a l'acte de signatura no hi ha participat cap representant del Govern. Sí que des del Congrés, Pedro Sánchez ha tret pit de la feina feta, davant les crítiques del Partit Popular.

Incendi a la catenària a l'estació de Manlleu de RENFE ahir al vespre. El tram va quedar sense tensió elèctrica, però avui ja operava amb normalitat.

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha defensat aquest matí al Congrés els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim aprovats recentment i que, entre d'altres, preveuen espais on poder implantar els parcs eòlics marins.

La construcció del parc eòlic de l'Ametlló, al Perelló i l'Ametlla de Mar, suposaria pèrdues de prop de 7 milions d'euros per als veïns i empreses de la zona.

Demà un Consell de Ministres extraordinari aprovarà un paquet de mesures per fer front a les greus conseqüències de la manca d'aigua i les altes temperatures que afecten molts treballadors.

Badalona celebra les Festes de Maig i avui és el dia del Piromusical i la Cremada del Dimoni.