L'Informatiu 2 - 10/01/2023

Sobre la taula a la reunió del ministeri de l'interior amb els cossos policials tots els crims masclistes del 2022. Posen el focus sobretot en les mesures de protecció aplicades en cada cas. Quin és el perfil d'aquests assassinats? Fem un repàs.

Hem conegut que Pere Aragonès assistirà a la cimera hispanofrancesa del pròxim 19 de gener a Barcelona i cap membre del Govern participarà en la concentració dels grups independentistes en contra de la trobada.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a una parella de Tordera que demanava el permís de paternitat després que el nadó morís abans del part.

Com és la subvariant d'òmicron coneguda com a 'kraken'? Els experts ens donen més detalls.

Els catalans llencem cada any més de 21 milions de burilles. Per reduir els residus, la Generalitat estudia que la nova llei del tabac tingui una taxa de 20 cèntims per cada cigarreta.