L'Informatiu - 10/01/2023 | RTVE Catalunya

Les 49 dones assassinades a Espanya el 2022 presumptament per les seves parelles o exparelles i les quatre víctimes del poc que portem de 2023... fan que el Ministeri es plantegi si les eines amb les quals es treballa actualment serveixen per combatre aquesta xacra. 8 de les dones assassinades l'any passat vivien a Catalunya. El Ministeri treballa a contrarellotge per ultimar una de les propostes: avisar les noves parelles dels agressors que tenen antecedents per maltractament per evitar que hi hagi més víctimes. La fiscalia considera que en cap cas la informació ha de ser generalitzada sinó que s'ha de valorar si existeix un risc. Precisament per condemnar els feminicidis, un centenar de dones s'han manifestat aquest matí a Vic. Han fet un minut de silenci davant dels jutjats en record de les víctimes. Algunes manifestants s’han vestit de negre amb el nom de les dones assassinades per donar-les veu. I han mostrat el seu rebuig contra els agressors i la justícia que, diuen, no posa fre a aquesta xacra. L’Audiència de Barcelona condemna a 17 anys de presó i 5 de llibertat vigilada l’home jutjat per la mort violenta de Janet Jumillas a Cornellà l’any 2019. A més, haurà d'indemnitzar la família amb 488.000 euros. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà a la cimera hispanofrancesa del pròxim 19 de gener a Barcelona. El govern, a diferència del que farà Esquerra, NO participarà en la mobilització independentista. Pobresa energètica: el Govern aporta 8,7 milions més al bo social