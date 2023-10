10 anys de la Fundació Esperança

El Juan Ramón i l'Erika van arribar fa un parell d'anys d'El Salvador per buscar asil polític. Tots dos tenen estudis superiors. Ella és administrativa i ell psicòleg. Tot i això, aquí no poden exercir fins que no obtinguin els permisos d'arrelament laboral. Ara viuen en un pis que els ha ofert la fundació per un preu assequible. Tenen un fill de 18 anys i celebren que, gràcies a beques i classes de reforç, ha pogut continuar la seva formació. La Fundació Esperança ajuda 500 famílies com la seva cada any al districte de Ciutat Vella.