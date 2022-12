L'Informatiu - 09/12/2022

Esquerra Republicana vol reduir les penes per malversació si no hi ha afany de lucre personal, mentre PSOE i UP proposen la creació d'un nou delicte. El Govern espanyol vol modificar la normativa per acabar amb 4 anys de bloqueig institucional al poder judicial. Barcelona enviarà generadors elèctrics a Kíiv. És el segon comboi d'emergència d'ajuda que s'envia a Ucraïna. Les cases rurals, al 65 % d'ocupació aquest pont de desembre. Barcelona adjudicarà 345 pisos de lloguer assequible per a gent gran a partir del gener. Torna el tradicional pessebre de sorra de Vila-seca.