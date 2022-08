Aquesta matinada entren en vigor les mesures d'estalvi energètic. Els comerciants no amaguen els seus dubtes sobre els problemes que els planteja l'aplicació del decret del Govern central. Continua preocupant la situació de sequera extrema a Catalunya. Els embassaments de les conques internes estan al 41%. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per fortes tempestes aquesta tarda al Pirineu, Prepirieu, la Catalunya Central i Ponent. Justament aquest dimarts ha començat la collita de la poma de Girona, que enguany serà menor que l'any passat però més dolça per la calor. En la lluita contra el soroll, l'Ajuntament de Barcelona obligarà les terrasses de cinc places de Gràcia a tancar una hora abans per garantir el descans dels 700 veïns. Continua el festival Circuit que, des de dissabte, s’està celebrant a Barcelona.