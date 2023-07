L'Informatiu - 09/07/2023

L'Agència Estatal de Meteorologia activa avisos per altes temperatures. El termòmetre ja s'ha començat a enfilar a Lleida i la calor podria tocar sostre el dimarts. Venen nits difícils per conciliar el son perquè a bona part de Catalunya la temperatura mínima no baixarà dels 25 graus.

Tercer dia de campanya de les eleccions generals del 23 de juliol. Els partits centren els seus actes i el discurs en la política d'aliances per governar a partir del 23J i la defensa dels drets socials.

Més de 500 piscines s'adhereixen a la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', que arriba a la trentena edició. L'objectiu d'aquesta iniciativa solidària, que ja és tota una tradició estiuenca, és recollir fons per avançar en la investigació d'una malaltia neurodegenerativa que afecta unes 9.000 persones a Catalunya.

El Barça lamenta la mort de Luis Suárez, una de les llegendes del futbol dels anys 50 i 60 del segle XX. El gallec, que va guanyar la Pilota d'Or cap al final de la seva etapa blaugrana (1960), va haver de marxar a l'Inter de Milà i va ser un dels referents de la selecció espanyola que es va proclamar campiona d'Europa el 1964.