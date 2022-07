Continuen les retencions els caps de setmana a l'AP-7. Sánchez i Aragonès es reuniran divendres a la Moncloa per avançar en la normalització de les relacions. La Generalitat no dona les polèmiques per tancades, mentre que Bolaños veu l'acord amb optimisme. Acte de suport del món de la cultura i de la societat civil a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Els gorgs són una alternativa a les platges i piscines que durant els darrers anys han patit massificació. A la Garrotxa, plantegen altres opcions. Augmenten els rescats en la muntanya. El mes de juny se n'han fet uns 150. Unes 250 persones es presenten aquest estiu a l'examen per accedir als estudis de tècnic de muntanya. Desmantellat un grup criminal a la Selva que tenia 11 plantacions de marihuana. Els Mossos intervenen una embarcació a les Cases d'Alcanar que transportava 42 fardells amb 1.380 quilos d'haixix.