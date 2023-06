L'Informatiu 2 - 09/06/2023

Anna Erra, de Junts, és la nova presidenta del Parlament de Catalunya, després de la retirada de l'escó a Borràs. Escollida en segona volta, amb els vots del seu partit i dels republicans. Els comuns retreuen a Esquerra que s'hagi tornat a decantar per Junts. La resta de partits acusen la nova presidenta del Parlament de fer un discurs partidista.

Alerta per la proliferació de missatges a les xarxes sobre com espiar el mòbil de la parella. Els experts recomanen no esborrar les evidències d'aquest espionatge i denunciar. Per la justícia és una evidència de maltractament i el primer símptoma d'un delicte d'assetjament.

Detinguts 25 membres dels Casuals, una organització criminal estructurada vinculada a la facció més radical dels seguidors del Barça. Se'ls investiga per delictes de segrest, extorsió o homicidi.

El Manchester City de Pep Guardiola buscarà demà a Istanbul la seva primera Champions.