L'Informatiu 2 - 09/05/2023

La Generalitat expropiarà pisos de grans tenidors que estiguin buits per posar-los en lloguer social. La iniciativa es posa en marxa a 14 municipis amb zones de forta demanda residencial.

Jornada de protestes de dos sectors claus en la cadena alimentària: el de la pagesia i el de la pesca. Tractorada arreu del territori per exigir solucions per les pèrdues per la sequera i marxa dels pescadors fins al Parlament per demanar ajuts.

Promoure la salut mental dels adolescents des de les aules. Aquest és l'objectiu del projecte Henka que avui s'ha presentat a l'hospital Sant Joan de Déu.

El Barça torna als entrenaments per preparar el derbi de diumenge davant d'un Espanyol que afronta el partit com una final per evitar el descens.