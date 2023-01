L'Informatiu - 09/01/2023

El ministre Marlaska convoca per demà i dimecres tots els cossos policials a una reunió davant l'increment dels casos de crims masclistes. Quant als pressupostos, el Govern català insisteix que l'acord amb el PSC per desbloquejar els comptes és a tocar. Però, els socialistes a hores d'ara, mantenen el pols. El sindicat de mestres USTEC considera que els pressupostos haurien d'incloure més diners per Educació.

Preocupació entre els 22.000 brasilers que resideixen a Catalunya, que viuen des de la distància la situació al país. TMB farà tests d'alcohol i drogues als conductors d'autobús.

Les festes nadalenques i el conflicte dels estibadors davant la liberalització del sector han provocat llargues cues de vaixells al Port de Tarragona. Algunes embarcacions porten més d'una setmana esperant torn. Lleida, la primera ciutat catalana en tramitar serveis socials de manera no presencial, primer a través del web municipal i des de fa uns mesos, també per Whatsapp.