L'Informatiu - 08/10/2022

Pere Aragonés treballa per construir el seu nou executiu després que Junts hagi marxat del Govern. El president de la Generalitat ha mantingut converses a Palau tot el matí. Té 7 conselleries per omplir i ha de designar un nou vicepresident. Uns nomenaments que es faran, diu, "amb celeritat", però que encara no tenen data.

El nou executiu serà monocolor amb la inclusió d'alguns independents. Estarà en franca minoria al Parlament per la qual cosa Aragonés necessitarà el suport parlamentari d'altres forces per tirar endavant qualsevol tipus d'iniciativa, inclosos els pressupostos. Tots els ulls estan posats, en els Comuns i els Socialistes, que no tanquen la porta completament.

Al Festival de Sitges avui arriba l'spanish gothic de la mà de 'Cerdita', un thriller contra l'assetjament i la gordofòbia. És l'òpera prima de Carlota Pereda, una de les noves figures destacades del cinema de terror espanyol.

El Barça rebrà demà el Celta amb un doble objectiu: mantenir el liderat a la lliga i refer-se de la patacada de dimarts a la Champions al camp de l'Inter.