L'Informatiu 2 - 08/09/23 | RTVE Catalunya

Comença l'operació sortida del pont de la Diada en què s'espera que surtin de l'àrea metropolitana 420.000 vehicles.

Els comerciants demanen diàleg a l'Ajuntament de Barcelona sobre la mobilitat a la ciutat per no haver d'executar la sentència que obliga a desfer la pacificació de la superilla de l'Eixample.

La Generalitat descarta que el Tribunal Suprem pugui impugnar els indults als líders del procés i fixa com a línia vermella una llei d'amnistia per donar suport a una investidura de Pedro Sánchez.

Els Mossos investiguen com un cas de violència masclista la mort d'una dona a Palamós el passat diumenge.

La investigació externa encarregada per l'Ajuntament de Barcelona no conclou la causa per la qual va caure la palmera que va provocar la mort d'una noia.