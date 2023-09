L'Informatiu - 08/09/2023 | RTVE Catalunya

Després que la justícia els hagi donat la raó i obligui el consistori a retirar l'eix verd, ara diuen que no cal que s'apliqui de manera literal la sentència. Aposten per dialogar amb l'Ajuntament, que recull el guant.

La Generalitat descarta que el Tribunal Suprem pugui impugnar els indults als líders del procés i fixa com a línia vermella una llei d'amnistia per donar suport a una investidura de Pedro Sánchez. Enmig del debat el tribunal revisarà la setmana que ve el recurs contra els indults que van presentar PP, Vox i ciutadans.

Vox vol que la Diada de Catalunya se celebri per Sant Jordi o per la Moreneta perquè diuen que l'11 de setembre és una efemèride que divideix els catalans. En clau investidura titllen la proposta de llei d'amnistia de Junts, de barbaritat.

Els Mossos investiguen com un cas de violència masclista la mort d'una dona a Palamós el passat diumenge. I a Barcelona, detingut un home de 39 anys per presumptament haver violat i robat una dona sense sostre.

El programa 'Salut i Escola' arribarà aquest curs a tots els centres públics de secundària. Es tracta d'un servei d'atenció i assessorament confidencial que fa una infermera un cop per setmana als centres. També es posa en marxa un programa adreçat als alumnes de primer de l'ESO per prevenir problemes de salut mental.

La investigació externa encarregada per l'Ajuntament de Barcelona no conclou la causa per la qual va caure la palmera que va provocar la mort d'una noia.