L'Informatiu 2 - 08/09/2022 | RTVE Catalunya

Una cistella de la compra amb aliments frescos a preus limitats? És la proposta que la vicepresidenta Yolanda Díaz comença a sondejar amb el sector... I que està generant malestar en l'ala socialista del Govern... I entre els productors. Llet, pa, ous i fruita s'han encarit per sobre de l'IPC. Ventiladors dins les aules per combatre les altes temperatures. Els han portat les famílies perquè la calor, diuen, és insuportable. ARA, el departament d'Educació anuncia que en farà arribar als centres més afectats. RTVE Catalunya arrenca la nova temporada... renovant l'aposta per l'entreteniment i la cultura, amb l'humor d'Andreu Buenafuente i de Marc Giró. Cares populars i propostes consolidades també en la informació diària, amb el retorn del Cafè d'Idees... I dels programes setmanals en català.El Barça goleja al Viktoria Pilsen.