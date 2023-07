L'Informatiu - 08/07/2023

Els partits polítics intenten mobilitzar l'electorat pel 23J organitzant actes arreu del territori. En aquest primer dissabte de campanya, el discurs gira al voltant dels pactes, el debat sobre la conveniència de convocar un referèndum d'autodeterminció a Catalunya pel risc que podria suposar per la convivència, i la defensa de la llengua catalana. Correus obre un centenar d'oficines per atendre les peticions de vot per correu, que s'han disparat.

Pugen els termòmetres i la calor ja es fa notar. A les portes d'un episodi d'altes temperatures que tocarà sostre entre dilluns i dimarts, ens fixem en la temperatura de l'aigua del mar, que està entre un i tres graus per sobre de la mitjana habitual en aquesta època de l'any.

El festival Cruïlla s'acomiada aquest dissabte amb les actuacions de Placebo, Antònia Font, Stay Homas o Amaia, entre d'altres. La nit de divendres el protagonisme ha estat per Franz Ferdinand o The Offspring, davant d'un públic entregat. Es calcula que el recinte del parc del Fòrum ha aplegat unes 25.000 persones.

Espanya té a tocar el sisè títol europeu sub21 de futbol. L'últim escull és Anglaterra, que fins ara ha guanyat tots els partits i no ha encaixat ni un sol gol.