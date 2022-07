Laura Vilagrà i Félix Bolaños fixen "les garanties" per reprendre la via del diàleg. Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran el 15 de juliol a la Moncloa. Un estudi mundial demostra que afegir un nou antiviral al tractament contra la COVID19 podria reduir un 30% la mortalitat en pacients ingressats. A judici tres joves per una agressió homòfoba al metro de Barcelona l'any 2019. A les portes del segon cap de setmana del mes de juliol, s'intensifiquen els controls de velocitat a l'AP7. Rafa Nadal viatja a Barcelona per tractar-se la lesió a l'abdominal, que l'ha obligat a retirar-se de les semifinals de Wimbledon.