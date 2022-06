El Parlament aprova la llei del català a l'escola per respondre la sentència del TSJC que fixa un 25% en castellà amb els vots a favor d'Esquerra, Junts, PSC i comuns. La llei fixa el castellà com a llengua curricular, i el català com a vehicular.

Cop policial contra la banda juvenil Los Trinitarios a Salou. La Guàrdia Civil preveu una desena de detinguts. Avui també acompanyem una patrulla de la Guàrdia Urbana per comprovar com actuen els lladres multireincidents.

Els joves d'entre 18 i 35 anys ja poden demanar el bo d'ajut al lloguer, de 250 euros mensuals. Parlem amb ells per saber les dificultats que es troben per emancipar-se en un moment de preus de l'habitatge desbocats.

Joventut i Barça juguen a Badalona el tercer partit de l'eliminatòria de semifinals de la lliga ACB.