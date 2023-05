L'Informatiu - 08/05/2023 | RTVE Catalunya

Des d'avui RENFE també ofereix un autobús que connecta Gavà i Barcelona i un bus llançadora des de Sant Vicenç de Calders. En total, amb totes les estacions: 90 autobusos.

Fa tot just una setmana que van començar les incidències a aquesta i d'altres línies arran de l'incendi al quadre de comandament de l'estació de Gavà. Hem acompanyat per carretera i en tren a alguns usuaris. A l'estació de Gavà es continua treballant per restablir el sistema informàtic del quadre de comandament.

Aquesta setmana tornarà a ploure a moltes comarques i probablement ho farà amb la mateixa intensitat que ahir. Algunes de les tempestes de la tarda fins i tot van arribar a Ponent, on van trencar la ratxa seca de més de 70 dies sense ploure. Una pluja que NO és suficient per pal·liar la sequera.

L'alumnat de sisè de primària, de tots els centres públics i privats de Catalunya, comença tres dies de proves de competències bàsiques. Els resultats no compten en les notes, però sí que avaluen el nivell de coneixements en diferents àrees.

El Ministeri de Sanitat ha obert avui de nou la convocatòria per ser Metge Intern Resident per cobrir les 200 places vacants de Medicina de Familia. A Catalunya hi ha 36 places desertes.