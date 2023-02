L'informatiu 2 - 08/02/2023

Turquia i Siria necessiten molta ajuda. Però per què arribi s'ha de canalitzar bé. La Generalitat ofereix equips de protecció civil, forenses i material sanitari. El consolat de Turquia a Barcelona comença a recollir productes com roba d'hivern, bolquers, mantes o llanternes.

Els Ajuntaments podran iniciar el procediment per desnonar pisos ocupats quan hi hagi problemes de convivència greus si el propietari és un gran tenidor que s'en desentèn. S'ha aprovat al Parlament la llei que ho regula, impulsada per Junts amb el suport de PSC, ERC i Ciutadans.

Per primera vegada s'investiga com a feminicidi el crim d'una dona trans. Els Mossos investiguen com a violència masclista els fets que van passar ahir en un pis al districte de Sant Martí a Barcelona.

La nevada de les últimes hores deixa estampes de postal a l'interior de les Terres de l'Ebre i entre el Ripollès, Osona i la Garrotxa, més enllà de les incidències puntuals ja resoltes.

El Barça és l'equip menys golejat de les grans lligues europees. La nova defensa de Xavi i l'estat de forma de Ter Stegen expliquen perquè l'equip només ha encaixat 7 gols, quan a la jornada 20 de la temporada passada eren més del doble.