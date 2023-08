El Temps - D'un dilluns de calor discreta, a un dijous de calor extrema

La matinada ha estat freda al Pirineu (amb termòmetres per sota dels 10°)... fresca a l’interior (mínimes al voltant dels 15°) ... i molt suau (i sense xafogor) a la costa. Unes temperatures agradables associades a l’aire fred que encara tenim en altura. Ara bé, les nits de bon dormir també s’acaben: venen canvis. A partir de demà, aquest aire fred s’enretira... i pel sud, impulsada per una borrasca Atlàntica, arriba aquesta massa càlida africana, que juntament amb l’estabilitat atmosfèrica afavorida per l’anticicló... comportarà una nova, i notable, calorada. Avui a 1500 metres d’altura tenim una temperatura de 10°. Demà, l’arribada de l’aire càlid començarà a fer pujar la temperatura a les capes mitjanes de l’atmosfera. A Catalunya dijous fregarà els 30° i serà el dia que tindrem el pic de calor. Amb temperatures màximes que novament rondaran o superaran els 40°. Divendres ja baixaran... però penseu que la calor canicular ens acompanyarà força dies més.