L'Informatiu 2 - 07/08/2023

L'Agència Catalana de l'Aigua ja pot multar els municipis que més consumeixen. Han tingut un mes de marge per prendre mesures. Hem visitat dos dels que més en gasten. Un per les segones residències i un altre per l'alimentació de bestiar de les macrogranges.

L'Ajuntament de Portbou fa balanç de l'incendi que ha cremat prop de 600 hectàrees del municipi i de Colera. Un foc que està ja controlat. El risc d'incendi forestal extrem, però es manté a 24 municipis. I els Parcs Naturals de Cap de Creus, Montgrí i l'Albera continuen tancats.

Atrapades 18 persones en un hotel al nord d'Etiòpia. La meitat: catalans. Demanen ajuda després que els enfrontaments entre l'exèrcit i les milícies els hagin sorprès de vacances. Hem parlat amb ells i amb l'agència de Barcelona que els ha organitzat el viatge.

Al Barça, pendents dels traspassos de Kessié i Dembélé per poder inscriure jugadors. El francès podria tornar a entrenar-se aquesta tarda a Montjuïc, en la primera sessió que l'equip farà a l'estadi Olímpic per preparar el partit del Gamper de demà davant el Tottheham.