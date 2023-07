L'Informatiu 2 - 07/07/2023

Signat el protocol per la B40 i l'acord per la transferència de 914 milions d'euros per a la millora d'infraestructures viàries d'alta capacitat. Moncloa i Govern han signat l'acord de forma telemàtica i per separat per evitar, segons la Generalitat, que es converteixi, diuen, en un acte de campanya.

Precisament la signatura de l'acord de la B40 ha marcat el primer dia de la campanya electoral. Conscients que serà difícil que algú pugui governar en solitari, els partits han posat sobre la taula les aliances post electorals.

Urinaris artístics repartits pels carrers de Barcelona per denunciar les males olors que causa l'incivisme. Així ha despertat la ciutat, amb la proposta de l'artista urbà Joan Juncosa. La Guàrdia Urbana va posar més de 5.000 multes l'any passat per orinar al carrer.

El Barça fitxa Joel Parra per a les properes 4 temporades.