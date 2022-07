El preu dels carburants dona un respir: la benzina baixa 1,6 cèntims i el gasoil, 2,5. Els sindicats educatius tornen a la càrrega i convoquen vaga el 7 de setembre, primer dia de classe a Secundària, i el 28. Des d'aquest dimecres, s'han demanat més de 2.200 baixes automàtiques per símptomes compatibles amb COVID 19. Els grups independentistes treballen en l’acord per poder fer efectiu el vot delegat de Lluís Puig al Parlament sense esquitxar els funcionaris. Laura Vilagrà aborda aquest divendres amb el ministre de Presidència la pròxima reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. La tramuntana i les altes temperatures obliguen a activar el màxim nivell pel risc d'incendis a l'Empordà. Els fets delictius a Barcelona baixen un 23%. Preocupa, però, la multireincidència i l'augment dels delictes sexuals. Desmantellada a Vilassar de Mar la partida més gran de marihuana d'Espanya. La jutge que investiga el pistoler de Tarragona no aturarà el procés per demanar l'eutanàsia que ell ha començat.