L'Informatiu 2 - 07/06/2023

L'Albert té 40 anys i alça la veu per denunciar al jesuïta Francesc Peris per agressió sexual. Uns fets que van passar quan era un adolescent de 15. És l'última denúncia a la que ha tingut accés TVE contra aquest professor del Col·legi Casp. I ja en són 3. La Companyia de Jesús encarregarà una investigació externa per assumir responsabilitats jurídiques i adoptar mecanismes per reparar les víctimes.

Examens de selectivitat. Després d'haver fet al matí els de les assignatures obligatòries de llengua i literatura castellana i llengua estrangera. A la tarda toquen les matèries optatives que serveixen per pujar nota. Gairebé 42.000 alumnes han començat 3 dies de proves.

Connectar tots els que participen en un enviament: des de compradors i venedors als magatzems, aerolínies i duanes. Per fer el procés més senzill, al Saló Internacional de la Logística aposten per la sostenibilitat, la digitalització i la intel·ligència artificial.

El retorn de Messi es dona per gairebé impossible, tot i que jugadors com Jordi Alba hagin fet un pas al costat. En una entrevista a l'informatiu, el lateral diu que l'argentí està fent tot el possible per tornar, però que no depèn d'ell. Alba també veu inviable reunir tots els capitans en un altre equip i no descarta seguir jugant a un equip de la Lliga.