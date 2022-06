El Consell de Garanties Estatutàries dona el vistiplau a la llei del català a les aules. Acaba d'emetre el dictamen que li havien demanat Vox, Ciutadans i el PP. Superat aquest escull, ara el text pactat per Esquerra, Junts, PSC i comuns ja podrà tramitar-se al Parlament. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Pegasus cita com a testimoni el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, per l'espionatge als mòbils de Pedro Sánchez i altres dos ministres. El magistrat preveu viatjar a Israel per interrogar el responsable de l'empresa. La plaga invasora del bernat marbrejat podria causar danys importants als cultius aquest any. És l'advertència que llança la Generalitat sobre un insecte que fa malbé fruites i hortalisses, però que resulta inofensiu per a humans i animals. Robert Lewandowski diu que només contempla l'oferta del Barça i torna a insistir que la seva etapa al Bayern ha acabat.