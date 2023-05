L'Informatiu - 07/05/2023

Protecció civil manté activada la prealerta per pluges en diferents punts de Catalunya. S'esperen xàfecs intensos sobretot a les comarques de Barcelona, Girona i la Catalunya Central. Una pluja insuficient, però, per revertir la sequera. Les comunitats de regants catalanes alerten d'una autèntica alerta alimentària per la falta d'aigua.

Nou cap de setmana d'oposicions, en aquest cas de Correus. Més de 8.000 persones competeixen per accedir a una de les 1.490 places fixes que es convoquen amb un examen tipus test amb un centenar de preguntes. La convocatoria, de moment, s'ha desenvolupat sense incidencies.

Agents cívics informen de la prohibició d'accedir a les nits als búnquers del Carmel, a Barcelona. El dispositiu també inclou efectius de la Guàrdia Urbana per evitar aglomeracions i festes il.legals.

El Reial Madrid guanya la Copa del Rei de futbol davant l'Osasuna (2-1). És la vintena Copa pel Madrid, que suma tres títols aquesta temporada.