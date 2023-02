L'Informatiu 2 - 07/02/2023

Mobilització de les entitats d'ajuda humanitària i voluntaris per col·laborar en les tasques de rescat a Turquia i a Síria. La unitat canina K9 Creixell ja està de camí cap a la zona afectada pels terratrèmols. Els terratrèmols han deixat més de 5.000 morts i 20.000 desapareguts.

El temporal de llevant deixa de nou malmesa la barra del Trabucador, al Delta de l'Ebre. Onatge i fortes ventades de més de 70 quilòmetres per hora. Alerta per nevades que prenen ja a les muntanyes de l'interior i Pirineu. I activada l'alerta per precipitacions abundants.

La combinació de trastorn mental i malaltia física incrementa el risc de mort. La depressió multiplica per 3 la mortalitat quan es pateix també diabetis.