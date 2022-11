L'Informatiu - 06/11/2022

L'elevada inflació repercuteix, també, en els casaments. El sector nota una pujada de preus però mira d'assumir-ho per minimitzar l'impacte econòmic en les parelles, que també s'estrenyen el cinturó.

La militància d'Esquerra vota aquest diumenge per ratificar el lideratge del tàndem format per Oriol Junqueras i Marta Rovira com a president i com a secretària general, respectivament. Només s'ha presentat aquesta candidatura i tots dos superaran el límit dels 12 anys de mandat previstos, gràcies a un canvi dels estatuts.

Els infants amb mobilitat reduïda no tenen parcs accessibles on anar a jugar. És la denúncia que fan les famílies, que reclamen que tots els nens i nenes tenen dret al lleure. Es tracta d'una part essencial del desenvolupament d'una persona, segons remarquen educadors i pedagogs.

Barcelona es torna a tenyir de rosa per la Cursa de la Dona. 30.000 persones hi han participat i s'han recaptat 75.000 euros per a la lluita contra el càncer de mama.

Gerard Piqué posat punt i final a la seva trajectòria com a jugador del Barça al Camp Nou. Després de jugar 85 minuts va dedicar unes paraules als espectadors que van anar a l'estadi.