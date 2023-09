L'Informatiu - 06/09/2023 | RTVE Catalunya

Un dia de nervis i d'il·lusió... És la primera vegada que la tornada a l'escola coincideix amb una jornada de vaga del professorat. Els docents reclamen que es reverteixin les retallades.

El català s'estrenarà al Congrés al debat d'investidura de Núñez Feijóo el dia 26. També es podrà fer servir el basc i el gallec. El català s'estrenarà al Congrés al debat d'investidura de Núñez Feijóo el dia 26. També es podrà fer servir el basc i el gallec.

Les condicions de Puigdemont per a negociar la investidura de Sánchez continuen sacsejant el tauler polític. El Govern central celebra que l'expresident se sumi a la via del diàleg, però es manté prudent i evita posicionar-se sobre l'exigència d'una llei d'amnistia... el que per Asens és la clau d'un acord que considera una oportunitat històrica.

Des de l'entorn de Junts, Xavier Trias fa valdre la reacció dels dirigents socialistes, però els pressiona perquè demostrin que realment volen arribar a un acord.

El líder del PP demana als socialistes que recapacitin i els torna a allargar la mà després del que titlla de xantatge de Puigdemont. Deixa clar que ni amnistia i ni referèndum... ni tampoc reunió amb Junts.