La Mesa del Parlament manté la delegació de vot de Puig. Ara el dubte és com quedarà reflectit a les actes per evitar esquitxar els funcionaris. El cas Borràs protagonitza la Sessió de Control al president. Pere Aragonès anuncia que ha registrat la querella per l'espionatge amb Pegasus. Concentració de CCOO i UGT a les portes de Foment del Treball per reclamar una pujada salarial. La nova via per demanar la baixa amb simptomatologia compatible amb la COVID19 ja està operativa. L'estrès laboral està al darrere d'1 de cada 5 casos de depressió, segons un estudi d'IDIBAPS. Un incendi en una indústria química ha tingut confinats els veïns de La Llagosta durant tota la nit. Els veïns de Torres de Segre continuen sense poder beure aigua de l'aixeta des de fa un mes per un excés de pesticides.