Nou debat obert al Parlament. Tot i l'anul·lació del Tribunal Constitucional, el diputat de Junts, Lluís Puig, ha votat de forma delegada al ple. La presidenta Laura Borràs l'ha comptat verbalment.

Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia a les portes de Foment del Treball per reclamar una pujada salarial. CCOO i UGT acusen la patronal de bloqueig i egoisme per, diuen, no voler negociar els convenis col·lectius per fer front a la inflació.

I els veïns de Torres de Segre, al Segrià, continuen sense poder beure aigua de l'aixeta. Fa gairebé un mes que es va detectar excés de pesticides. Tot i que la qualitat de l'aigua ha millorat, encara no és potable.

Alexia Putellas no es vol perdre el debut d'Espanya a l'Eurocopa i es quedarà a Londres fins divendres. La jugadora del Barça ha patit una de les pitjors lesions, més complicada en les dones que en els homes.