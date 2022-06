Dia de tornada a casa per a molts després d'uns dies de pont amb especial atenció a les carreteres. Hi ha aturades a diversos punts de l'AP-7 i la C-32, per la tornada de zones costaneres. La segona Pasqua ha suposat una injecció d'optimisme per al sector turístic, que ho veu com el preludi de l'estiu de la recuperació. La reforma de la llei d'estrangeria ha facilitat papers a uns 9.000 joves extutelats. D'aquests, 4.500 a tot l'Estat ja han aconseguit feina. Parlem amb en Lofti i en Saidú, que saben què és viure al carrer. Ara lluiten per fer realitat el seu somni de forjar-se una vida a Europa. Quan semblava que l'ascens ja era impossible, el Girona remunta a Eibar jugarà la seva tercera final consecutiva del play-off per pujar a Primera. El seu rival serà el Tenerife, amb l'anada dissabte vinent a Montilivi.