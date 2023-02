L'Informatiu - 06/02/2023 | RTVE Catalunya

El PSOE tira pel dret i presenta en solitari la proposta de modificació de la Llei 'Només Sí és Sí'. Després de setmanes negociant amb Unides Poem no han arribat a un acord i la distància entre els socis de govern s'incrementa. Onades de fins a quatre metres i fort temporal de vent que s'intensifica per tota la costa catalana. Protecció Civil recomana i no apropar-se a zones de risc. També activada l'alerta per nevades a diverses comarques amb cotes que poden arribar als 500 metres. El Barça és més líder a la lliga després de la victòria per 3 a 0 davant el Sevilla.