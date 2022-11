L'Informatiu - 05/11/2022

S'esgota el termini per pactar uns nous pressupostos i al president de la Generalitat no li surten els números parlamentaris. El PSC insisteix a negociar-los però Aragonés continua reclamant responsabilitat a Junts per tirar endavant els comptes. Els socialistes han proclamat aquest dissabte Jaume Collboni candidat a l'alcaldia de Barcelona.

Primer cap de setmana amb temperatures pròpies de la tardor. El fred s'ha notat, sobretot, a primera hora. A localitats com Rupit, a Osona, el turisme multiplica per 10 els residents i actuen per regular l'afluència de visitants, de manera que el municipi és candidat a rebre la distinció de millor poble turístic sostenible del món.

Es doblen els testaments solidaris al primer semestre d'aquest any. Deixar l'herència a una ONG encara és una pràctica molt minoritària però la pandèmia ha fet que cada vegada hi hagi més gent conscienciada amb les necessitats socials que prefereix donar el seu llegat a entitats sense ànim de lucre.

El Barça anuncia una sèrie d'accions per acomiadar Gerard Piqué, que aquest dissabte jugarà el seu últim partit al Camp Nou.