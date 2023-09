L'Informatiu - 05/09/2023 | RTVE Catalunya

Una llei d'amnistia. És la condició prèvia que Carles Puigdemont fixa per negociar la investidura de Pedro Sánchez. Les condicions de Puigdemont les han escoltades des de primera fila representant del moviment independentista.

La portaveu del Govern de la Generalitat considera que es donen les condicions per forçar Pedro Sánchez a donar resposta a les reivindicacions independentistes... Celebren també que Junts se sumi a la via del diàleg.

El negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, veu difícil pactar una amnistia - com reclama Puigdemont - abans no s'acabi el termini per convocar eleccions. També es mostra preocupat pel que considera tardança dels socialistes en les negociacions.

PP i VOX veuen inacceptable l'amnistia. El líder dels populars, a més, diu a Junts que s'estalviïn reunir-se amb ells si pretenen exigir el mateix. Feijóo ha tornat a demanar a Pedro Sánchez un acord de governabilitat.

Els taxistes col·lapsen Barcelona en una protesta contra la sanció de 123.000 euros que els ha imposat l'Autoritat Catalana de la Competència per boicotejar Uber i d'altres plataformes VTC.