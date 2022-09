L'Informatiu 2 - 05/09/2022 | RTVE Catalunya

El nou curs escolar arrenca pels alumnes de primària i infantil abans que mai. També són novetat, el final de les restriccions contra la covid després de 3 anys de pandèmia. Tampoc s'aplicaran els percentatges de castellà tot i la sentència del Tribunal Constitucional.

Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Empuriabrava per voler cometre un atemptat terrorista a Catalunya. Presumptament, l'arrestat feia adoctrinament jihadista. La policia destaca que en cap moment hi ha hagut risc per a la ciutadania.

La manifestació de l'11 de setembre convocada per l'ANC torna a elevar la tensió entre els socis de Govern. ERC demana un replantejament de la convocatòria.

Fort aiguat al Perelló que ha deixat més de 60 litres per metre quadrat i ha deixat part del municipi sense llum ni cobertura de mòbil.

El gol de Braithwaite a San Mamés canvia l'estat d'ànim a l'Espanyol.