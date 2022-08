Activada l'alerta per tempestes a bona part de Catalunya. Cauen més de 20 litres per metre quadrat a punts de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà. A Conca de Dalt, prop de 90 infants i monitors han hagut de ser evacuats per les intenses pluges.

Els Bombers ja han fet prop d'un miler de rescats a la muntanya en el que portem d'any. Alerten que el dia 15 d'agost és el més crític de l'estiu.

Una altra nit tòrrida a la ciutat de Barcelona, on les temperatures no han baixat dels 25 graus.

Una gimcana nocturna amb proves de contingut sexual on participaven menors genera polèmica entre les famílies.

El Barça presenta davant 57.000 persones al Camp Nou el nou davanter Robert Lewandoski, la segona més massiva després de la de Ibraímovich.